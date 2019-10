Giorgio Squinzi è morto, addio al patron Sassuolo

Si è spento, a 76 anni e dopo una lunga malattia, Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo dal 2002. Il suo nome era legato soprattutto alla Mapei.

Lutto nel mondo del calcio e dell’imprenditoria. Si è spento all’età di 76 anni Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo dal lontano 2002. Il suo nome, dal punto di vista imprenditoriale, era legato soprattutto alla Mapei. L’azienda, di cui era amministratore unico, era infatti stata fondata dal padre Rodolfo nel 1937.

Squinzi è morto, addio al patron del Sassuolo

Squinzi era stato anche presidente di Confidustria nel 2016. Si è fatto però conoscere soprattutto grazie al suo ruolo nel Sassuolo. Grande appassionato di ciclismo, come dimostrato dalla sponsorizzazione per una squadra professionistica, e tifoso del Milan, l’imprenditore aveva deciso di investire nel calcio. Ha preso in mano la squadra neroverde 17 anni fa, quando questa militava ancora in Serie C2. Nel giro di pochi anni gli emiliani hanno compiuto un’autentica scalata.

È il 2006 quando è arrivata la promozione in C1, mentre nel 2008 il Sassuolo è salito in Serie B. Nel 2013 il sogno Serie A è diventato realtà. E nel 2016 c’è stato addirittura il sesto posto in classifica, che vale la qualificazione in Europa League. Una crescita costante e che ha portato i neroverdi a essere una delle realtà più importanti e solide della nostra Serie A. E il merito non può che essere di Giorgio Squinzi.

