Kante potrebbe essere uno dei colpi in serbo per il mercato della Juventus. Il centrocampista del Chelsea è stato chiesto da Sarri.

N’Golo Kante. Sembra essere questo il nome finito sul taccuino della Juventus. Il centrocampista del Chelsea sarebbe un’espressa richiesta dell’allenatore Maurizio Sarri, che lo ha allenato nella passata stagione durante la sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Kante alla Juventus, Calciomercato: Sarri vuole il francese

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, per Kante la società bianconera sarebbe pronta a sborsare 78 milioni di euro. Una cifra importante, astronomica e che potrebbe far vacillare e non poco le resistenze del club londinese. Il francese, nell’idea tattica della Juventus, rappresenterebbe il giocatore ideale per completare il reparto di centrocampo. D’altronde il terzetto Kante-Pjanic-Ramsey sarebbe davvero di altissimo livello. Sarri, secondo riportato dal media britannico, avrebbe già parlato con Nedved per cercare di verificare la fattibilità dell’operazione e di piazzare così il grande colpo.

Non è la prima volta che il 28enne viene accostato ai bianconeri. L’interesse non si è però mai concretizzato in un’offerta reale e in una vera e propria trattativa di mercato. La prossima estate potrebbe essere l’occasione giusta in cui tutto potrebbe prendere definitivamente corpo. Questo è senza alcun dubbio l’obiettivo di Maurizio Sarri, che vorrebbe poter riabbracciare Kante. I tifosi della Vecchia Signora possono iniziare a sognare e a immaginare un centrocampo a dir poco stellare. Il colpo non sarebbe affatto semplice, ma nel mercato i colpi di scena e le sorprese sono sempre e comunque dietro l’angolo. E i prossimi mesi potrebbe trasformare anche questo sogno in realtà.

