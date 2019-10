Dal possibile addio in estate all’ipotesi rinnovo con la Juventus: sarà questa la parabola di Gonzalo Higuain in maglia bianconera?

Gonzalo Higuain si sta riprendendo la scena. Anzi, si è già ripresa. Con prepotenza e forza di volontà. Questa è senza alcun dubbio una delle notizie più liete della bella vittoria ottenuta ieri dalla Juventus contro il Bayer Leverkusen. E ora il futuro dell’argentino potrebbe essere totalmente differente da quello che ci si immaginava fino a qualche mese fa.

Juventus, Higuain verso il rinnovo?

L’estate vissuta da Higuain è stata senza alcun dubbio molto tormentata. Il Pipita sembrava destinato a lasciare i bianconeri e sul rapporto già iniziavano a scorrere gli inesorabili titoli di coda. L’argentino però è sempre stato convinto di giocarsi le sue carte e di convincere quello che, ai tempi di Napoli. è stato per lui una sorta di maestro, ossia Maurizio Sarri. Ed ecco che, nel giro di poco tempo, il buon Gonzalo è definitivamente rinato. Impossibile non rendersene conto. Ed è per questo che ora l’ipotesi rinnovo sta pian piano prendendo sempre più corpo.

Il contratto dell’attaccante ex Chelsea andrà in scadenza nel giugno 2021. Higuain attualmente percepisce un ingaggio di 7,5 milioni di euro all’anno. La Juventus punterebbe a spalmarlo e a farlo con un prolungamento per una o due stagioni. Il Pipita ha definitivamente riconquistato la Vecchia Signora e ora non ha alcuna intenzione di lasciarla. Volontà che sembra essere contraccambiata anche dalla controparte. Ora non resta che mettere nero su bianco per proseguire una storia d’amore rinata dalle sue stesse ceneri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK