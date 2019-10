L’attaccante del Salisburgo Haland è l’oggetto del desiderio di tanti, anche della Juventus. Il norvegese ha parlato proprio dell’interesse dei bianconeri.

Erling Haland. È questo il nome sulla bocca di tutti nell’ultimo periodo. L’attaccante del Salisburgo ha debuttato in Champions League realizzando una tripletta e attirando su di lui l’attenzione di tantissimi club. Tra questi c’è anche la Juventus, che vede nel norvegese un innesto di indiscutibile valore per il futuro.

Haland alla Juventus, ecco le parole del norvegese sui bianconeri

Haland, in una lunga intervista rilasciata a ‘Bbc,com’, ha toccato tantissimi argomenti, soffermandosi anche sull’interesse della squadra bianconera: “Ammetto che la Juventus mi ha cercato, ma io ho preferito dire di no. Ho pensato che fosse troppo presto per andarci. Credo e sono convinto che in questo momento il Salisburgo sia la squadra perfetta per me. Qui ho più possibilità di giocare con continuità“. Insomma, un rifiuto giustificato dalla voglia di crescere, di giocare e di mettersi in mostra.

Il 19enne sembra quindi non voler bruciare le tappe e voler continuare il suo percorso con assoluta gradualità. La Juventus continua a seguirlo e a monitorarlo con l’attenzione. L’ostacolo per la società piemontese però, oltre che dal prezzo del giocatore del Salisburgo, che sembra esser destinato a salire alle stelle, è rappresentato da una concorrenza nutrita e agguerrita. La favorita per accaparrarsi le prestazioni del norvegese sembra essere il Manchester City. Ma chissà che Paratici non riesca a bruciare tutti sul tempo e a portare a Torino un attaccante dal futuro assicurato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK