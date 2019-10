Claudio Marchisio si ritira, l’ex centrocampista della Juventus ha parlato ieri. La moglie Roberta Sinopoli ha pubblicato un post Instagram commovente.

E’ stata il suo punto di riferimento fuori dal campo in questi lunghissimi anni di carriera ricca di successi: Roberta Sinopoli, la moglie di Claudio Marchisio, non solo gli ha dato l’opportunità di diventare padre di Davide e Leonardo, ma gli ha sempre dimostrato, in privato e pubblicamente, tutto il suo grande amore. Il post Instagram dell’ex giocatore della Juventus, che oggi si è ritirato ufficialmente dal mondo del calcio, è a dir poco commovente.

Marchisio ritiro: post moglie Roberta Sinopoli

Poche, pochissime parole per Roberta Sinopoli su Marchisio che ha annunciato di aver appeso le scarpette al chiodo a 33 anni, anche e soprattutto a causa purtroppo dei numerosi infortuni che l’hanno tartassato in questi ultimi anni di carriera.

Il “Principino”, così era chiamato amorevolmente dai tifosi bianconeri, è sempre stata una vera e propria bandiera del calcio italiano e non solo, sempre lontano dal gossip e dal pettegolezzo, un grande professionista e soprattutto un grandissimo juventino.

I colori bianco e nero li ha stampati sul cuore, così come sua moglie: ecco il dolcissimo post.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK