Tra le domande dei tifosi in vista di Inter Juventus ce ne sono diverse su Antonio Conte che affronta per la prima volta da avversario i bianconeri in una sfida ufficiale.

Conte è sicuramente carico per una gara che potrebbe significare la permanenza in testa alla classifica con la sua squadra. Dall’altra parte c’è un Maurizio Sarri che deve ancora entrare ufficialmente nel cuore dei tifosi bianconeri, ci riuscirà?

Inter Juventus, Conte esulterà stasera?

Antonio Conte è pronto per Inter Juventus, lo saranno anche i tifosi della squadra bianconera? Difficile capirlo ora, ma di certo la società campione d’Italia non ha gradito alcune sue parole. C’è stata anche tanta frizione con Andrea Agnelli in merito al discorso sulla stella da togliere fuori dallo Stadium.

