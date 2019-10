Le probabili formazioni di Inter Juventus ci propongono delle sorprese che potrebbero cambiare lo svolgimento del match stesso.

Ecco gli schieramenti delle due squadre:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Inter Juventus probabili formazioni, cosa cambia

C’è un’assenza dell’ultima ora a sconvolgere le probabili formazioni di Inter Juventus. Non ci sarà infatti Antonio Candreva che di solito Antonio Conte ha utilizzato in questi mesi come terzino destro.

La scelta è quella di un calciatore più guardingo come Danilo D’Ambrosio anche perché in alcune fasi siamo sicuri che la difesa passerà a cinque.

