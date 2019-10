Ramsey è arrivato in Nazionale infortunato: il Galles ha preso la sua decisione ufficiale, che è quella che avrebbe voluto la Juventus. Le ultimissime.

L’infortunio di Aaron Ramsey ha creato non pochi problemi tra le fila del Galles: la sua Nazionale, infatti, dopo averlo valutato, ha confermato il problema che ha avuto nel riscaldamento con la Juventus durante l’intervallo dell’ultima sfida dei bianconeri, il derby d’Italia con l’Inter.

Ramsey infortunio, Juventus: torna a Torino?

Come è giusto che sia il ragazzo ex Arsenal ha risposto presente alla chiamata della sua Nazionale ma allo stesso tempo è stato confermato quanto è successo in bianconero: problema all’adduttore per lui, che sicuramente salterà la sfida contro la Slovacchia.

Il Commissario Tecnico del Galles Ryan Giggs, però, è fiducioso di averlo a disposizione tra un paio di giorni: il suo stop, infatti, non è di grave entità e per questo motivo dovrebbe tornare a disposizione contro la Croazia in una sfida molto più interessante.

La Juventus, che è rimasta comunque felice del fatto che anche i medici del Galles abbiano confermato tutto questo.

