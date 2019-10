Emre Can ha lanciato un messaggio davvero importante alla Juventus di Maurizio Sarri. lascerà i bianconeri a gennaio oppure no? Il messaggio è chiaro.

Emre Can lascia la Juventus a gennaio? Il centrocampista tedesco classe 1994, oggi impegnato con la sua Nazionale, quella della Germania, deve ancora sciogliere le riserve riguardo al suo futuro. Lascerà i bianconeri oppure no? Al momento è ancora tutto in forse, con un grosso punto di domanda sulle sue spalle. L’esclusione dalla lista Champions è un tasto dolente, ma a gennaio il ragazzo potrebbe rientrare: ci riuscirà?

Emre Can lascia la Juventus, calciomercato: arriva l’offerta?

Una volta scoperto il fatto che non sarebbe stato presente all’interno della lista Champions, il ragazzo era rimasto davvero tanto deluso ma poi, con il passare del tempo, il giovane centrocampista è riuscito a convincere Sarri a concedergli spazio all’interno del campionato di Serie A.

Certo, le sue presenze non sono tantissime ed il minutaggio non è elevato, tuttavia ogni qual volta è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Al momento quindi il ragazzo rimane in bianconero in attesa di capire se a gennaio si muoverà qualcosa: a giugno, però, se il tutto rimarrà così, Emre Can non potrà far altro che cercare una nuova destinazione.

