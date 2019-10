Dani Olmo, talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria, è finito nel mirino della Juventus. Ecco la situazione sulla trattativa.

Dani Olmo è uno dei nomi e dei giovani più interessanti sul palcoscenico internazionale. Il talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria è finito nel mirino di molti top club europei. Il Milan ha provato ad acquistarlo la scorsa estate, ma ha dovuto fare i conti con le richieste economiche della Dinamo Zagabria. Ed ecco che sul 21enne avrebbe messo gli occhi anche la Juventus.

Dani Olmo alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri sul talento spagnolo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i bianconeri sarebbero pronti a inserirsi nella trattativa per Dani Olmo. Lo spagnolo sarebbe seguito con attenzione dal ds Paratici. La concorrenza però è abbastanza nutrita e agguerrita. Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester United sono solo alcune delle squadre che punterebbero con decisione al duttile campione d’Europa Under 21.

Insomma, non sarà affatto facile portare il giocatore della Dinamo Zagabria in quel di Torino. Il centrocampista potrebbe ritrovarsi al centro di una vera e propria asta di mercato. La Vecchia Signora dovrà quindi studiare la strategia giusta per riuscire a concludere l’affare. Potrebbe però davvero valerne la pena. Dani Olmo appare pronto per il grande salto e per giocare in un grande club. I prossimi mesi saranno quelli decisivi. I bianconeri sembrano aver individuato un nuovo importante obiettivo.

