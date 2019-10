La Juventus ha un grosso problema con Aaron Ramsey: l’ex Arsenal è tanto forte e decisivo in campo quanto, sempre più spesso, infortunato. La situazione.

Adesso il gallese diventa un vero e proprio caso da gestire tra le porte della Continassa. E non ci riferiamo ovviamente alle prestazioni in campo del ragazzo che, schierato da centrocampista o trequartista, sono sempre state di livello, con una qualità assoluta. Il suo problema, però, è ciò che accade al di fuori del campo, con il bianconero che è spesso e volentieri infortunato.

Juventus, Ramsey è un caso: la situazione

Il problema di Ramsey è che, come purtroppo è stato con l’Arsenal, ha un vero e proprio fisico di cristallo. L’ultimo stop del ragazzo nazionale del Galles è proprio avvenuto poco prima di raggiungere la propria rappresentativa: ha dovuto fermarsi forzatamente nel riscaldamento del derby d’Italia contro l’Inter.

In Nazionale il problema non è svanito e, per questo motivo, tornato in Italia, dovrà stare fermo con tempi di recupero ancora tutti da stabilire.

Insomma, un problema via l’altro per Ramsey che rischia di fare la fine di Howedes, il quale l’anno scorso le pochissime volte che è stato chiamato in causa ha fatto davvero molto bene ma che ha di fatto passato più tempo in infermeria che in panchina.

