Massimiliano Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Manchester United per la prossima stagione. La Juventus gli cederà due giocatori? Le ultime.

Massimiliano Allegri potrebbe diventare, con sempre più probabilità, il nuovo allenatore del Manchester United. Ma non solo: secondo quanto riportato da Calciomercato.it potrebbe anche portare con sé due giocatori della Juventus che, al momento, sono considerati degli esuberi. Stiamo parlando di Mario Mandzukic ed Emre Can. Ecco le ultime news di calciomercato ed i rumor su questi due possibili acquisti.

Allegri allo United, calciomercato Juventus: Emre Can e Mandzukic lo seguono

Al momento Mario Mandzukic è molto vicino all’approdo già a gennaio tra le fila dei Red Devils. Il ragazzo, infatti, ormai è lontano dal progetto bianconero sebbene non sia ancora fuori rosa. A gennaio un suo addio è molto probabile visto e considerato che Sarri non lo vede.

Per quanto concerne il tedesco ex Liverpool, invece, la situazione è leggermente più complicata dal momento che potrebbe essere inaspettatamente reinserito nella lista Champions per gennaio. Cosa c’è di vero? Lo scopriremo nelle prossime settimane, ma le ore di Solskjaer sulla panchina degli inglesi sono ormai agli sgoccioli.

