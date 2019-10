Juventus Primavera: altra sconfitta per i ragazzi di Zauli, che cadono sul campo del Pescara. 3-1 il risultato finale della partita.

Continua il momento negativo per la Juventus Primavera. I ragazzi di Zauli sono incappati nel quarto ko consecutivo sul campo del Pescara. 3-1 il risultato finale e la situazione per i bianconeri si fa sempre più complicata.

Juventus Primavera. altro ko a Pescara

Eppure le cose per la Juventus erano iniziate nel migliore dei modi. Stoppa infatti aveva siglato il vantaggio, sfruttando un calcio di rigore arrivato dopo appena sette minuti. Per i bianconeri il match sembrava quindi esser tutto in discesa. Al 35′ però ecco il pareggio dei padroni di casa, arrivato a causa di una papera di Israel, che si è fatto passare un mezzo alle gambe un tiro non certo irresistibile di Masella. Gli abruzzesi, sulle ali delle entusiasmo, prima della fine del primo tempo, hanno trovato addirittura il vantaggio, firmato da Pavone.

Nella ripresa la Juventus Primavera ha provato a reagire, sfiorando anche il pareggio con Gerbi, che è stato però fermato dalla traversa. Nulla di più poi però con i ragazzi di Zauli che nel finale hanno subito persino il terzo gol, siglato da Diambò. Insomma, una sconfitta pesante e che rende il momento ancor più negativo e delicato. Occorre invertire la rotta per non trovarsi in una situazione di classifica ancor più grave, difficile e pericolosa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK