Szczesny lascia la Juventus, Calciomercato: in estate chiamata dalla Premier

Calciomercato Juventus: Szeczesny avrebbe potuto lasciare la Juventus la scorsa estate. Sull’estremo difensore polacco una squadra di Premier League.

Wojciech Szczesny è sempre più al centro del progetto della Juventus. Il portiere polacco, nonostante il ritorno di Buffon, è a tutti gli effetti il titolare. La sua situazione sembra essere abbastanza solida, tanto che sarebbero già state avviate le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021.

Però la scorsa estate Szczesny avrebbe potuto anche lasciare la Torino bianconera. Infatti, come riportato da ‘Goal’, sull’ex Arsenal avrebbe messo gli occhi il Manchester United. I Red Devils avrebbero chiesto alla Juventus informazioni sull’estremo difensore. Il tutto sarebbe stato legato alla situazione di De Gea e al rinnovo dello spagnolo che tardava ad arrivare. Il 28enne però ha poi firmato il prolungamento con il club inglese.

Questo ha senza alcun dubbio scemato l’interesse verso il 29enne polacco. A diminuirlo sarebbe però stato anche il muro alzato dalla Juventus, che non avrebbe alcuna intenzione di cedere Szczesny, vero e proprio pilastro della formazione di Maurizio Sarri. E infatti Paratici sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto dell’ex Roma fino al 2024. L’obiettivo sembrerebbero essere anche quello di alzare l’ingaggio dell’estremo difensore rispetto ai 3,5 milioni di euro guadagnati in questo momento.

