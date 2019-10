De Ligt lascia la Juventus, Calciomercato: la pista si riaccende

De Ligt potrebbe ben presto lasciare la Juventus in direzione Barcellona? La pista di calciomercato si riaccende dopo l’estate, dove le parti erano vicine.

Il Barcellona continua a pensare a De Ligt per l’anno prossimo. Il difensore centrale olandese classe 1999, pagato ben 75 milioni di euro in estate dalla Juventus, che l’ha soffiato proprio ai blaugrana, potrebbe trasferirsi clamorosamente in Spagna, nella Liga, dove verrebbe accolto a braccia aperte da Bartomeu e tutta la sua società. L’assalto, però, partirà già a gennaio.

De Ligt lascia la Juventus, Calciomercato: Barcellona in agguato

Difficilmente, tuttavia, la Juventus lascerà partire De Ligt al Barcellona già a gennaio. Dopo averlo acquistato per una cifra davvero importante d’estate, infatti, i bianconeri vorranno quasi certamente concedere ad un ragazzo dal talento cristallino un anno intero -minimo- prima di giudicare.

Allo stesso tempo, però, le sue prestazioni di queste ultime settimane fanno accendere diversi campanelli d’allarme tra le fila della Vecchia Signora, in particolar modo per il fatto che il ragazzo sta commettendo parecchie ingenuità, segnale del fatto che il suo adattamento al calcio italiano ed alla Serie A sarà più lungo e lento del previsto.

Il Barcellona, però, non ha fretta ed aspetta il momento giusto per colpire: la Juve deve stare attenta, il difensore centrale che oggi fa coppia con Bonucci potrebbe ben presto lasciare Torino.

