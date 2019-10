Bernardeschi, il Barcellona non molla il bianconero: la situazione

Federico Bernardeschi continua a essere nei pensieri del Barcellona. I catalani ci proveranno davvero per il giocatore della Juventus?

La stagione è ormai entrata nel vivo, ma il mercato è sempre in continuo e costante fermento, con le società che studiano acquisti e programmano. Federico Bernardeschi sta diventando pian piano sempre più un pilastro della Juventus targata Maurizio Sarri. Il 25enne sta trovando continuità e crescendo a vista d’occhio. Ed è probabilmente che sul numero 33 dei bianconeri continuerebbe a esserci il pressing del Barcellona.

Bernardeschi, il Barcellona studia l’assalto al bianconero

A parlare dell’interesse dei catalani per Bernardeschi è stato il noto quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’. I media iberici infatti ricordano quanto accaduto la scorsa estate, quando si era parlato di un possibile scambio con Rakitic, sempre più in uscita dai blaugrana. Una trattativa che non è entrata nel vivo, ma gli occhi del Barcellona sarebbe rimasti puntati sull’ex Fiorentina.

Il classe 1994 non sarebbe però una priorità degli spagnoli, che starebbero puntati ad altri obiettivi. Per il momento il futuro di Bernardeschi sarà alla Juventus, ma i catalani starebbero comunque studiando un possibile assalto e una strategia. Tutto potrebbe essere rinviato alla prossima estate, quando il mercato entrerà nuovamente e definitivamente nel vivo. E a quel punto tutto potrebbe davvero succedere e nulla potrebbe essere escluso. Non resta che attendere l’evoluzione di questa situazione.

