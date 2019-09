Bernardeschi per Rakitic, Calciomercato: lo scambio segreto non si farà

Bernardeschi per Rakitic, questo il clamoroso scambio pensato da Juventus e Barcellona sul finire del calciomercato estivo. I catalani avrebbero chiesto prima Emre Can e dopo Bernardeschi, ma tutto è saltato.

Come riporta Sky Sport, lo scambio Rakitic-Bernardeschi è saltato per una distanza, importante sull’accordo da raggiungere. Infatti, la Juventus avrebbe chiesto, per continuare la trattativa un conguaglio di 20 milioni di euro per la cessione del cartellino di Federico Bernardeschi.

Bernardeschi resta alla Juventus, Rakitic in Spagna

Il Barcellona chiedeva uno scambio alla pari tra i due calciatori, la Juventus, giustamente, non era affatto d’accordo e per questo ha voluto far capire che il cartellino dell’ex Fiorentina aveva un prezzo e pure esoso. Tutto resta così com’è, Berna a Torino con Sarri pronto ad esaltarlo, e Ivan Rakitic in Spagna con la maglia blaugrana.

Un tentativo in extremis di mettere a segno uno scambio che per molti avrebbe fatto bene più a Barca che alla Juventus, soprattutto vista età e ruolo. I bianconeri riescono dunque a resistere alle proposte per i centrocampisti che restano tutti a Torino per una stagione straordinaria.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK