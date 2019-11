Bonucci elogia De Ligt, Juventus: le parole sul compagno di reparto

Leonardo Bonucci elogia De Ligt, suo compagno di reparto della Juventus in difesa: le parole del capitano sul giovane difensore al centro delle critiche.

Un grande capitano deve fare -anche- questo. L’inizio di stagione di De Ligt alla Juventus, sicuramente, non è dei migliori. Ciò nonostante, tuttavia, il suo capitano nonché compagno di reparto tra le fila dei titolari dopo l’infortunio di Chiellini, Leonardo Bonucci, ha parlato ed avrebbe espresso parole di elogio e tranquillità nei confronti del difensore centrale ex Ajax classe 1999, arrivato in estate dall’Olanda per circa 75 milioni di euro.

Bonucci elogia De Ligt, Juventus: le sue parole

L’ex difensore centrale del Bari avrebbe infatti detto a De Ligt di stare tranquillo: si tratta, infatti, soltanto di una fase transitoria che, a suo dire,hanno vissuto tutti. Alla fine, poi, ha aggiunto, una frase piuttosto importante che fa capire la fiducia che tutto il gruppo ha nei suoi confronti: è lui il difensore del futuro, a detta del capitano.

Del resto anche Bonucci nei primi anni alla Juventus ha avuto non pochi problemi, con tantissimi errori e critiche a non finire. Poi, piano piano, è riuscito a risalire la china fino a diventare oggi uno dei difensori centrali più forti al mondo, nonché un grandissimo leader dentro e fuori dal campo. De Ligt, insomma, può stare tranquillo.

