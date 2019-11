Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: difensore ad un passo

Daniele Rugani alla Roma è un potenziale affare di calciomercato Juventus che è davvero molto caldo e tornato di moda in queste ore. Le ultimissime news.

Daniele Rugani, nonostante la sua prima presenza stagionale nella sfida di ieri contro il Genoa, sembra essere destinato a lasciare la Juventus già nel calciomercato di gennaio. La finestra invernale, infatti, sarà l’occasione per lui di potersi trasferire altrove, dove poter giocare continuità.

Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: dettagli offerta

In tal senso, la Roma sembra essere tornata all’attacco per il ragazzo classe 1994 sul cui talento nessuno ha mai avuto dubbi ma che, allo stesso tempo, alla corte di Maurizio Sarri non sta trovando spazio.

I capitolini sembrano essere pronti a fare un’offerta importante per lui e di presentarla, chiaramente in maniera informale, già nelle prossime settimane alla società di Corso Galileo Ferraris: circa 30 milioni di euro per lasciar partire da Torino il ragazzo che, anche nel turno infrasettimanale, non ha affatto sfigurato accanto a Bonucci, dimostrando di essere davvero un elemento affidabile per chiunque.

