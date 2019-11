Kane alla Juventus, Calciomercato: colpo da 90 in attacco!

Kane alla Juventus, il calciomercato impazza con notizie molto interessanti in vista del futuro. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

Secondo Fichajes pare che i bianconeri siano sulle tracce dell’attaccante, scontento di giocare con gli Spurs nonostante l’arrivo di Jose Mourinho. Attenzione però perché su di lui ci sono anche il Barcellona e il Bayern Monaco.

Kane alla Juventus può essere il colpo della prossima estate. Il giocatore vuole lasciare il Tottenham e sarebbe tentato dalla nuova esperienza in Serie A con la maglia bianconera. Il ragazzo è nato a Chingford il 28 luglio del 1993 ed è dunque ancora abbastanza giovane.

Soprannominato dai tifosi Hurricane è un giocatore rapido e dotato di grande potenza fisica, nonostante questo non disdegna le giocate di classe e i tiri da fuori. A Torino potrebbe essere la spalla perfetta per giocare in coppia con Cristiano Ronaldo.

