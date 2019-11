Cuadrado in sede per parlare con la Juventus

Juan Cuadrado è in sede per parlare con la Juventus, questo è quanto riporta TuttoMercatoWeb. Insieme al suo agente Alessandro Lucci infatti sembra pronto a firmare il rinnovo fino al 2022 con una opzione per prolungare ulteriormente fino al 2023. Calciatore di grande personalità sta vivendo una seconda carriera da terzino, proprio laddovè aveva iniziato.

