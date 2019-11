Milan Napoli streaming, diretta live: ecco come seguire la partita tra rossoneri e azzurri, in programma oggi alle ore 18.

In un sabato molto atteso, dopo Atalanta Juventus, alle ore 18, sarà la volta di Milan Napoli. A San Siro andrà in scena la sfida tra le deluse di questo avvio di campionato.

Milan Napoli streaming, ecco dove seguire la partita

Milan Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport e Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire il match anche su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio streaming on demand di Now Tv, che permette di vedere tutta la Serie A in programma su Sky.

Insomma, saranno tante le possibilità per seguire Milan Napoli. A San Siro in gioco ci sono tre punti fondamentali. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

