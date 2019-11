Atalanta Juventus streaming, diretta live: come seguire la partita online

Atalanta Juventus streaming, diretta live: ecco come seguire la partita tra orobici e bianconeri, in programma oggi alle ore 15.

Dopo la sosta per le Nazionali, torna finalmente il campionato di Serie A. Ad aprire le danze, sarà l‘anticipo delle ore 15 tra Atalanta e Juventus, uno dei match più attesi di questa giornata.

Atalanta Juventus streaming, ecco dove seguire la partita

Atalanta Juventus sarà visibile in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A. Sarà possibile seguire il match anche su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio streaming on demand di Now Tv, che permette di vedere tutta la Serie A in programma su Sky.

Insomma, saranno tante le possibilità per seguire Atalanta Juventus. L’attesa sta per finire e non resta che attendere il fischio d’inizio della sfida tra bianconeri e orobici. Lo spettacolo è garantito. La Serie A torna dopo due settimana di pausa.

