Video Milan Napoli highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Milan Napoli highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita disputatesi allo stadio San Siro tra rossoneri e azzurri. Clicca qui per vedere la sintesi.

Milan Napoli è stato il secondo anticipo di questo sabato della 13esima giornata di Serie A. Allo stadio San Siro è andata in scena la sfida tra le due più grandi deluse di questa prima parte di campionato. Ed è per questo che i tre punti in palio erano davvero di fondamentale importanza.

Video Milan Napoli highlights: le immagini salienti della partita

Rilanciarsi. Questa era la parola d’ordine da ambo le parti. Ed è probabilmente per questo che il match è stato giocato sul filo del rasoio. A farla da padrone è stata soprattutto la paura di sbagliare. Il Milan doveva assolutamente vincere per scalare una classifica che poteva davvero iniziare a farsi preoccupante e rischiosa. Il Napoli, dal canto suo, non doveva commettere altri errori per non compromettere ancor di più una stagione già difficile e con tante polemiche.

Nel video highlights di Milan Napoli si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul proseguo della stagione di entrambe le squadre. Perché era davvero vietato sbagliare.

