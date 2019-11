Pagelle Milan Napoli, tutti i voti della partita

Pagelle Milan Napoli: tutti i voti del match andato in scena allo stadio San Siro tra rossoneri e azzurri. Tante le sorprese.

Milan Napoli è stata una sfida combattuta e bella da vedere. A San Siro le due squadre hanno provato a ottenere il punteggio pieno fino alla fine. Ecco le pagelle del match di San Siro:

Donnarumma 6

Conti 6

Musacchio 6

Romagnoli 6

Theo Hernandez 5,5

Krunic 6,5

Biglia 5

Paquetà 5

Rebic 6

Piatek 5,5

Bonaventura 7

Pagelle Milan Napoli ci portano ad analizzare i giudizi della squadra di Ancelotti:

Meret 6

Di Lorenzo 6

Maksmimovic 6

Koulibaly 6

Hysaj 5,5

Callejon 5

Allan 5

Zielinski 6

Elmas 5

Insigne 5

Lozano 6,5

Pagelle Milan Napoli, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Milan Napoli ci portano a parlare di alcun singoli. In casa rossonero ci aspettava il riscatto di Piatek, a secco da fin troppo partite. Importante anche il ritorno di Bonaventura. L’ex Atalanta può davvero rappresentare un’arma in più per la squadra di Stefano Pioli. Occhi puntati anche su Paquetà. Il brasiliano aveva l’obbligo di tornare a brillare.

Nel Napoli l’uomo più atteso era senza alcun dubbio Insigne. L’attaccante napoletano aveva il compito di caricarsi la squadra sulle spalle. Qualche segnale si attendeva anche da Lozano. L’ex Psv era alla ricerca della continuità e della consapevolezza. Insomma, Milan Napoli qualche risposta l’ha senza alcun dubbio data.

Leggi anche -> Milan Napoli, gli highlights del match

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK