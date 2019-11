Calciomercato Juventus, Draxler: “Ecco perché non sono arrivato a Torino”

Attualmente in forza al Psg, Julian Draxler ha parlato del suo mancato passaggio alla Juventus, di cui si è tanto parlato tempo fa.

Era l’estate del 2015 quando Julian Draxler sembrava essere a un passo dalla Juventus. L’affare poi è saltato, lasciando delusi e con l’amaro in bocca i tifosi bianconeri. Il tedesco, ora in forza al Paris Saint-Germain, è voluto tornare su quanto accaduto più di quattro anni fa.

Calciomercato Juventus, le parole di Draxler

Queste le parole di Draxler, che all’epoca era di proprietà dello Schalke 04, rilasciate ai microfoni di ‘Goal.com’: “In quel periodo si parlava tanto di un mio trasferimento alla Juventus. Il problema è che il calcio è diventato sempre più un business e le decisioni non si prendono mai da soli. Affinché un’operazione vada in porto si devono trovare accordi sulle commissioni e su tutte le questioni contrattuali. Serve che ogni cosa vada bene e sfortunatamente la cosa non è accaduta nel caso della Juventus“.

Insomma, parole fin troppo chiare quelle del 26enne del Psg. Resta la curiosità su cosa avrebbe potuto fare Draxler con la maglia della Juventus. Ora però tutto appartiene al passato, ma chissà che in futuro il teutonico non possa di nuovo essere accostato ai bianconeri. D’altronde le vie del mercato sono infinite.

