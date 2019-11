Ronaldo infuriato, ecco cosa lo sta turbando!

Ronaldo infuriato, almeno così si vocifera nelle ultime ore. No, non c’entra niente Maurizio Sarri e nemmeno la Juventus. El Mundo Deportivo sottolinea come Messi avrebbe già vinto il Pallone d’oro con interviste e foto di rito già fatte. Viene evidenziato come il calciatore lunedì sarebbe stato dagli inviati di France Football. Il portoghese non avrebbe gradito questa scelta che lo porterebbe al secondo anno di fila senza premio. Una scelta ingiusta considerando anche quanto fatto col Portogallo in Nations League.

