Juventus Sassuolo streaming, diretta live: ecco come seguire la partita online

Juventus Sassuolo streaming, diretta live: ecco come seguire la partita dell’Allianz Stadium, in programma oggi alle ore 12:30.

Juventus Sassuolo aprirà la domenica della 14esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri ospiteranno i neroverdi di De Zerbi, alla ricerca di punti per risalite la classifica e non trovarsi invischiati nelle zone calde.

Juventus Sassuolo streaming, ecco dove e come seguire la partita

Juventus Genoa sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Sarà possibile quindi seguire il match su pc, tablet, smartphone e tanti altri dispositivi abilitati. Possibilità di seguire la sfida però anche per gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Il canale dove sarà trasmessa la partita dell’Allianz Stadium sarà Dazn 1.

Insomma, saranno davvero tante le possibilità per seguire Juventus Sassuolo. L’attesa sta per finire e non resta che attendere il fischio d’inizio della sfida tra bianconeri e neroverdi. Lo spettacolo è garantito. La Serie A e la lotta per vertice sono entrate sempre più entrata nel vivo.

