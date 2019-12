Juventus Sassuolo formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e De Zerbi per il match dell’Allianz Stadium tra bianconeri e neroverdi.

Una vittoria per conservare e difendere la vetta. Questo è l’obiettivo dei bianconeri in Juventus Sassuolo, match in programma alle ore 12:30 all’Allianz Stadium. E per farlo Maurizio Sarri torna a riaffidarsi a Cristiano Ronaldo. Il portoghese guiderà l’attacco dei piemontesi, affiancando Gonzalo Higuain. I due saranno supportati da Bernardeschi, che agirà sulla trequarti.

Juventus Sassuolo formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e De Zerbi

A centrocampo spazio dal 1′ a Emre Can, che agirà da mezzala. In difesa confermata la coppia formata da Bonucci e de Ligt. Sulle fasce spazio a Cuadrado e De Sciglio. In porta c’è Buffon.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus Sassuolo:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga.

