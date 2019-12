De Ligt: “Grazie Juventus. Ecco qual è il mio obiettivo”

De Ligt, vincitore del Trofeo Kopa, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Queste le parole del difensore olandese della Juventus.

Altro riconoscimento importante per Matthjis de Ligt. Il difensore olandese della Juventus ha infatti vinto il Trofeo Kopa, ossia il Pallone d’Oro dedicato ai talenti Under 21. Il centrale ex Ajax era il grande favorito ed è stato premiato all’evento targato France Football, che si svolto oggi a Parigi. Il tutto va a premiare la grande stagione disputata con la maglia del club di Amsterdam.

Juventus, le parole di de Ligt

De Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il trofeo. Queste le sue parole: “Sono davvero orgoglioso e felice. Non posso che ringraziare l’Ajax, che mi ha insegnato tantissimo, e la Juventus, mio nuovo club, così come i miei compagni di squadra“.​

Per il centrale della Juventus sono arrivati i complimenti dello stesso club bianconero, attraverso un tweet sul profilo ufficiale: “Il miglior giocatore Under 21 del mondo. Congratulazione a Mattijs de Ligt per la vittoria del trofeo Kopa“.

