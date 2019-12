Calciomercato Juventus, il sostituto di Khedira arriva dalla Francia?

Calciomercato Juventus: l’infortunio di Khedira potrrebbe costringere i bianconeri a tornare sul mercato per acquistare un centrocampista.

Gennaio è ormai dietro l’angolo e con esso la riapertura del mercato. In casa Juventus si valuta qualche possibile rinforzo in grado di aumentare il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Tra l’altro l’infortunio di Sami Khedira potrebbe aver convinto i bianconeri a cercare un innesto a centrocampo. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza dei piemontesi.

Calciomercato Juventus, centrocampista in arrivo dalla Francia?

Rakitic e Pogba sembrano due affari a dir poco complicati e difficili. Ed ecco che potrebbe spuntare un altro nome, già in passato accostato alla Juventus. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere di Torino’ i campioni d’Italia starebbero monitorando la situazione legata a Leandro Paredes. L’ex Roma infatti, dopo le buone stagioni con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, si è trasferito al Paris Saint-Germain. L’argentino però non sta riuscendo a imporsi in terra francese, avendo collezionato soltanto 10 presenze in questi primi mesi di stagione.

Insomma, la Juventus potrebbe aver individuato il sostituto di Khedira. Gennaio ci darà tutte le risposte e molto dipenderà anche dal futuro di Emre Can e Rabiot. In caso di loro addio i bianconeri potrebbero davvero puntare tutto su Paredes.

