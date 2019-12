Eriksen alla Juventus, Calciomercato: concorrenza inglese sul danese

Christian Eriksen è un nome da tempo sul taccuino della Juventus. I bianconeri però dovranno fare attenzione alla concorrenza.

Christian Eriksen è un giocatore che potrebbe essere grandissimo protagonista nelle prossime sessioni di mercato, anche in quella di gennaio, oramai sempre più alle porte. La Juventus ha messo da tempo nel mirino il centrocampista danese, che sembra sempre più in uscita dal Tottenham, visto un rinnovo di contratto sempre più lontano e improbabile.

Calciomercato Juventus, anche una big della Premier su Eriksen

I bianconeri però dovranno fare i conti con una nutrita concorrenza, rappresentata in primis dall’Inter, che potrebbe muoversi per un affare a parametro zero a giugno. Ma, secondo indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, anche il Manchester United non sarebbe intenzionato a mollare la pista che porta a Christian Eriksen. Stando a quanto riportato da ‘The Mirror’, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire 25 milioni di sterline.

L’obiettivo degli inglesi, sempre secondo quanto rivelato dal noto tabloid britannico, sarebbe quello di battere la concorrenza, anticipandola sul tempo. Insomma, sul danese classe 1992 non c’è solo la Juventus. I bianconeri rischiano di dover vedere raffreddare una pista molto importante. La situazione però è anche in evoluzione. Nel mercato tutto può ribaltarsi.

