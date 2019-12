Napoli Parma streaming diretta live: come vedere la partita online

Come vedere Napoli Parma in diretta tv e streaming live? Ecco tutte le info utili su come guardare la gara dei partenopei di Gennaro Gattuso all’esordio.

Quest’oggi ci sarà finalmente l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei dopo l’esonero di Carlo Ancelotti. Napoli Parma per questo motivo non sarà per lui una partita scontata così come non lo sarà per tutti i tifosi.

Questo match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A al canale 202 e 249 del satellite di Murdoch e su Sky Sport al numero 251. Allo stesso modo per coloro che hanno il Digitale Terrestre la prima di Gennaro Gattuso sulla panchina di Aurelio De Laurentiis sarà visibile anche sul Digitale Terrestre ai canali 473 e 483. Napoli Parma in streaming live sarà visibile su Sky Go e Now Tv.

Napoli Parma diretta streming live: come vedere la partita online?

Vi abbiamo spiegato come seguire in diretta tv e live streaming Napoli Parma ma vi ricordiamo anche che il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 presso il San Paolo.

Di certo non è l’avversario più semplice da affrontare per gli azzurri che, dopo le vicende delle scorse settimane che hanno portato all’esonero di Carlo Ancelotti, sembrano tuttavia essere tornati sulla “retta via” con i metodi di “Ringhio”. Ci riusciranno? Soltanto il campo potrà dare loro ragione oppure torto.

