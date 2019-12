Paratici, Juventus Lazio: “Spero nel nostro tridente”

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a qualche minuto dal fischio d’inizio del match contro la Lazio.



Oggi è il giorno di Juventus Lazio, finale di Supercoppa. In quel di Riyad, sarà assegnato il primo trofeo stagionale nella sfida tra bianconeri e biancocelesti. Fischio d’inizio alle ore 17:45.

Paratici, Juventus Lazio: le parole del ds

A parlare nel pre partita è stato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici: “Abbiamo avuto una grande accoglienza, come successo l’anno scorso. Oggi si assegnerà il primo trofeo stagionale. Formazione? Il tridente ha fatto bene nelle ultime partite e speriamo possa accadere anche oggi. Mandzukic in Qatar? La trattativa è ai dettagli. Speriamo si chiuda presto. Mario con noi ha fatto grandi cose. Non possiamo che augurargli il meglio“.

