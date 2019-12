Calciomercato Juventus: i bianconeri sarebbero alla ricerca di un terzino. Importanti indiscrezioni arrivano direttamente dalla Spagna.

La Juventus nel mercato di gennaio potrebbe concentrarsi sulla ricerca di un terzino. Sembra essere infatti quella la zona del campo dove i bianconeri hanno maggiori necessità di un innesto. Emerson Palmieri e Meunier sembrano essere i principali indiziati, ma un nome nuove arriva direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, il terzino arriva dalla Spagna?

Infatti, secondo quanto rivelato e riportato da ‘Mundo Deportivo’, Jorge Mendes avrebbe offerto ai bianconeri Nelson Semedo, giocatore di proprietà del Barcellona. Il tutto sarebbe legato al fatto che i blaugrana avrebbero la necessità di fare qualche cessione per ammortizzare l’acquisto estivo di Griezmann. Il 26enne portoghese è stato accostato alla Juventus anche la corsa estate, ma Paratici ha deciso di virare con decisione su Danilo.

Cresciuto nel Benfica, Semedo può giocare sia a destra che a sinistra. La duttilità è quindi senza alcun dubbio la sua principale caratteristica. Si mette in mostra però anche per la sua rapidità e per la sua abilità nell’uno contro uno, dove riesce a sfruttare il suo scatto. Insomma, un giocatore interessante e che la Juventus segue da tempo. Potrebbe davvero essere la volta buona per portarlo a Torino?

