La voce di calciomercato del giorno è quella che ci parla di Haaland alla Juventus. Il calciatore classe 2000 è nel mirino della Vecchia Signora.

Alle voci il club austriaco ha risposto così su TuttoJuve: “Non commentiamo le molte voci su un cambiamento di maglia del nostro calciatore. Il nostro obiettivo è quello di finire la stagione con lui, se questo lo accadrà lo vedremo nelle prossime settimane“.

Haaland alla Juventus, la riposta del Salisburgo

Haaland alla Juventus a gennaio sembra difficile, ma non è da escludere. I bianconeri sembrano essere balzati in pole position per uno degli attaccanti con la media gol più alta di questa stagione. Il ragazzo ha infatti segnato tantissimo dimostrandosi giocatore già pronto per il grande salto.

Nato a Leeds il 21 luglio del 2000 ha segnato 28 reti in 22 partite di cui 8 in 6 gare in Champions League. Di origini è comunque norvegese, che lo ha portato a scegliere la maglia della squadra scandinava. Suo padre è Alf Inge Haaland ed è stato un ex calciatore che giocava proprio nel Leeds.

Di lui ha detto Oyvind Godo a ESPN nel 2018: “E’ forte come un orso e veloce come un cavallo. Haaland è un killer, una macchina da gol”. Per alcuni ricorda Zlatan Ibrahimovic’ per fisicità e tecnica, si consideri che è alto 194 centimetri e pesa 87 chilogrammi. Giocatore di grande tecnica ha dimostrato di essere pronto a fare il salto di qualità.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK