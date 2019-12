La pesante squalifica di Bentancur metterà senza alcun dubbio in difficoltà Maurizio Sarri in vista delle prossime partite.

La sconfitta in Supercoppa contro la Lazio ha lasciato degli strascichi e non solo per il risultato. Infatti l’espulsione di Rodrigo Bentancur ha portato a una vera e propria stangata per il centrocampista uruguaiano, squalificato per tre turni.

Juventus, l’assenza di Bentancur mette nei guai Sarri

Il 22enne salterà quindi le sfide con Cagliari, Roma e Parma. Come farà Sarri a sostituirlo? L’allenatore dei bianconeri sarà costretto a puntare su Rabiot, Pjanic e Matuidi, visti l’infortunio di Khedira e la situazione di Emre Can, ormai sul piede di partenza. Con appena tre elementi a disposizione, il tecnico dei piemontesi potrebbe pensare di adattare Cuadrado o Ramsey nel trio in mezzo al campo. Insomma, due settimane per pensare a delle soluzioni. Ma non vi è alcun dubbio sul fatto che l’espulsione di Bentancur abbia messo nei guai Maurizio Sarri.

