Contratti firmati: svolta Juventus dopo le dimissioni

Contratti firmati, in settimana potrebbe già arrivare l’ufficialità: i bianconeri si sbarazzano di una “concorrente”.

I principali campionati europei sono ormai agli sgoccioli. In Serie A sono da poco arrivati i primi verdetti: lo scudetto se l’è aggiudicato l’Inter al termine di una cavalcata trionfale – ostacolata per lungo tempo dalla Juventus – e con diverse giornate d’anticipo.

Da venerdì scorso invece conosciamo il nome della prima squadra retrocessa in Serie B, si tratta della Salernitana, ancora ferma a quota 15 punti e protagonista di una stagione davvero disastrosa. Resta ancora tutto da decidere per quanto riguarda il quarto e il quinto posto, nella speranza che i bianconeri possano staccare il pass per la Champions League nel più breve tempo possibile. Tra i campionati più incerti, a livello continentale, c’è invece la Premier League, che nell’ultimo fine settimana ha visto il Liverpool uscire con ogni probabilità dalla lotta per il titolo. I Reds hanno perso punti anche nella trasferta con il West Ham, scivolando a -5 dall’Arsenal e – potenzialmente – a -7 dal Manchester City, che deve ancora recuperare una partita rispetto a Gunners e Reds.

Jurgen Klopp rischia dunque di salutare il club che ha riportato in cima al mondo con una punta di amarezza per ciò che poteva essere e che invece non è stato.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.

It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.

All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024