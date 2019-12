Juventus, Higuain non è più titolare: Dybala lo ha sorpassato

Gonzalo Higuain non è più considerato titolare da Maurizio Sarri alla Juventus: ecco perchè Paulo Dybala è davanti al Pipita nelle gerarchie.

Nelle ultime giornate, tra campionato e coppa, è stato pressoché palese il fatto che tra i due Maurizio Sarri preferisce Paulo Dybala in qualità di titolare accanto all’intoccabile Cristiano Ronaldo. Gonzalo Higuain dovrà necessariamente accontentarsi della panchina e di essere la seconda scelta rispetto alla Joya, che ha dimostrato a suon di gol e prestazioni importanti di meritarsi forse un pochino di più in questo periodo la maglia da titolare della Vecchia Signora accanto a CR7.

Sarri preferisce Dybala ad Higuain alla Juventus: perchè?

Il motivo va strettamente ricercato nei numeri e nel fatto che potenzialmente Cristiano Ronaldo è maggiormente in grado di fare la prima punta rispetto alla Joya il quale, lo sappiamo, è un giocatore in grado di fare abbastanza bene la fase di raccordo, pur perdendo qualcosa in fase offensiva.

Questo, però, potenzialmente sfavorisce il portoghese che, lo ricordiamo, ai tempi del Real Madrid aveva accanto a sé una prima punta vera come Benzema il quale ha beneficiato parecchio delle sue giocate e dei suoi assist. Insomma, l’equilibrio è molto fragile.

