Calciomercato Juventus, un giovane in prestito verrà ceduto

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno deciso: un giovane in prestito al Genoa quest’anno verrà ceduto a titolo definitivo.

Sembra ormai essere molto vicina la cessione di Cristian Romero, difensore centrale classe 1998 di proprietà della Juventus ma quest’anno in prestito al Genoa. Il ragazzo, che quest’anno è sceso in campo 17 volte tra Serie A e Coppa Italia mettendo a segno anche un assist, potrebbe essere sacrificato per fare cassa nonostante il suo contratto con i bianconeri scadrà il 30 giugno 2024.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Calciomercato Juve, tesoretto da 70 milioni: Paratici reinveste

Calciomercato Juventus, Romero addio: dove giocherà?

Al momento non sappiamo dove potrebbe andare a giocare e trasferirsi a titolo definitivo il giovane difensore centrale classe 1998 che è stato acquistato l’estate scorsa a titolo definitivo proprio dai bianconeri i quali, allo stesso tempo, lo hanno subito girato nuovamente in prestito al club rossoblu, così da potergli garantire continuità di rendimento.

TI POTREBBE INTERESSARE –> Pogba, bel gesto dell’ex giocatore della Juventus sui social

Difficilmente il ragazzo avrebbe comunque trovato spazio tra le fila della Juventus complici gli arrivi di De Ligt e Demiral che sembrano ormai essere il presente ma soprattutto il futuro della retroguardia bianconera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK