Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: il ritorno di fiamma

Daniele Rugani e il ritorno di fiamma con la Roma: la Juventus è pronta a dire addio al difensore centrale nella prossima sessione di calciomercato.

Daniele Rugani e la Roma, è pronto il ritorno di fiamma tra la società giallorossa ed il difensore centrale della Juventus. Le ultimissime news di calciomercato, dopo la frenata delle scorse settimane, parlano di una riapertura molto importante tra i capitolini e l’ex centrale classe 1994 dell’Empoli dal momento che, nonostante Smalling e Mancini siano ormai i titolari inamovibili, ci potrebbe essere anche il suo inserimento con l’obiettivo di cercare di rinforzare ulteriormente una squadra importante che, sotto la guida di Paulo Fonseca, sta davvero facendo bene.

Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma una cosa è certa: la base di partenza sarà comunque molto alta. Per meno di 35 milioni di euro il ragazzo non si muoverà. Questa è la scelta della società di Corso Galileo Ferraris che, tuttavia, ha dimostrato più volte di non credere nel giovane toscano nonostante il suo talento sia ormai molto chiaro e lampante.

La Roma potrebbe offrire dunque la possibilità a Rugani di trvoare nuovamente spazio tra le proprie fila e trovare continuità di utilizzo, magari, per riprendere in mano la propria carriera e riapprodare anche in Nazionale.

