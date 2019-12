“Ibra ha detto sì”, clamoroso ritorno di Zlatan!

Zlatan Ibrahimovic ha detto sì, il calciatore svedese ha accettato l’offerta per vestire una maglia già indossata in passato. Sky Sport ha svelato come il calciatore avrebbe accettato un accordo si sei mesi con opzione per il rinnovo legata agli obiettivi raggiunti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK