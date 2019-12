“Juventus, con Mandzukic hai sbagliato” Il duro attacco a Paratici

Sandro Sabatini ha dichiarato in un’intervista a Radio Sportiva che la Juventus ha sbagliato a cedere Mario Mandzukic: le parole del giornalista Mediaset.

Sandro Sabatini, noto giornalista di Mediaset, ha voluto dire la sua sulla cessione di Mario Mandzukic da parte della Juventus. Tra i tanti temi affrontati, per il giornalista c’è stata anche l’opportunità di esprimere il proprio pensiero riguardo alla situazione che l’attaccante croato ha vissuto negli scorsi mesi, rimasto fuori rosa e lontano dal progetto di Sarri. Il suo commento è molto duro.

Sabatini: “Juventus ha sbagliato a cedere Mandzukic”

L’uomo ha infatti espresso il proprio parere negativo riguardo alla cessione dell’ariete croato in quanto, dal punto di vista tattico, commenta Sabatini, alla Juventus al momento non c’è una vera e propria alternativa a Gonzalo Higuain in quel ruolo.

Del resto Cristiano Ronaldo ha dato il meglio di sé al Real Madrid quando accanto aveva una vera e propria prima punta come Benzema. Né CR7 né Dybala, secondo il giornalista, possono ricoprire questo ruolo gravoso.

