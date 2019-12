Infortunio Chiellini: il difensore corre sempre più veloce verso il recupero. Ecco le ultime sulle condizioni del centrale della Juventus.

In casa Juventus si è ancora alle prese con le feste. Ma alla Continassa c’è chi lavora e suda. Il riferimento è a Giorgio Chiellini. Il difensore centrale è desideroso di rientrare in campo e di recuperare dall’infortunio che lo sta tenendo ai box.

Infortunio Chiellini, il difensore verso il rientro: le ultime

Il capitano dei piemontesi è alle prese con un lungo stop. Era settembre infatti quando Chiellini è incappato nella rottura del crociato, rimediata tra la prima e la seconda giornata di campionato. Il buon Giorgio è però molto motivato. Il suo obiettivo sembrerebbe essere quello di rientrare per fine febbraio.

La data del rientro dipenderà dall’ultima fase di lavoro. Sicuramente però il 35enne ci sarà nella parte finale della stagione, quella decisiva e in cui sarà lo sprint finale in tutte le competizioni. Poter contare sull’esperienza e la personalità del pisano potrebbe essere fondamentale e fare la differenza. Chiellini ha già marchiato in rosso un data sul calendario: 17 marzo, data del match di ritorno contro il Lione, avversario della Juventus negli ottavi di Champions.

