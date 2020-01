Isco è un nome da tempo accostato alla Juventus. La prossima estate potrebbe essere quella buona per i bianconeri per un altro colpo?

Quello di Isco è un nome che stuzzica e non poco la fantasia della Juventus. Lo spagnolo è stato molte volte accostato ai bianconeri ed è senza alcun dubbio un pallino di Fabio Paratici, Quest’ultimo però non avrebbe mai sferrato l’assalto decisivo e finale, perché bloccato dalle condizioni fisiche non proprio perfette del giocatore, sempre soggetto a infortuni. Per di più si dovevano fare i conti con le resistenze del Real Madrid, club proprietario del cartellino.

Isco alla Juventus, Calciomercato: stavolta si può fare

Ora però tutto potrebbe essere radicalmente cambiato. Secondo le ultime voci che arrivano direttamente dalla Spagna, infatti la Juventus sembrerebbe essere tornata con prepotenza sul 27enne. Anche perché le merengues avrebbero aperto alla cessione. D’altronde Isco in questa prima parte della stagione ha trovato pochissimo spazio, perché Zidane non lo considera un intoccabile e quindi di conseguenza non ostacolerebbe un suo addio.

Insomma, lo spagnolo potrebbe diventare un nome caldo nei prossimi mesi e un affare che potrebbe concludersi in estate. I bianconeri preparano e studiano il grande colpo. Perché al di là della fragilità fisica, Isco rappresenterebbe un innesto di grandissima qualità. Non resta quindi che attendere l’evoluzione della situazione.

