Szczesny senza rinnovo, adesso la sua permanenza è in dubbio

Molto insistenti le voci di un possibile assalto della Juventus ad un nuovo portiere: Neuer e Donnarumma in cima alla lista. Szczesny potrebbe andare via…

C’è una questione che riguarda Wojciech Tomasz Szczesny e che va affrontata nell’immediato. Il suo rinnovo, nonostante sia stato sbandierato in passato come imminente, non è stato ufficializzato. In più le voci sull’assalto della Juventus ad altri portieri di grande livello europeo si sono fatte insistenti. La domanda che molti tifosi si pongono è: resterà ancora a difendere i pali bianconeri?

LEGGI ANCHE >>> Il nuovo portiere della Juventus potrebbe arrivare dalla Germana

Szczesny e il rinnovo con la Juventus

Szczesny ha un accordo con il club del presidente Agnelli che scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Pericolosissimo non avere in mano il prolungamento, si corre il rischio di perderlo a P.0 qualora saltasse l’accordo. L’idea della Juventus era quello di rinnovare fino al 2014, affidandosi così definitivamente alle sue mani. Le prestazione del nazionale polacco sono di buon livello e le sbavature registrate davvero minime. Dopo una stagione di apprendistato alle spalle di Buffon, dal torneo 2018-2019 è diventato il titolare dei bianconeri. Forse, però, ancora non basta perché la richiesta è di 7.5 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Buffon aggancia Maldini in vetta alla “speciale classifica

L’alternanza con Gigi Buffon

Se Szczesny è indiscutibilmente il pipelet titolare, alle sue spalle c’è un mai domo Buffon che scalpita per scardinare i record dei grandi del passato. Raggiunto Paolo Maldini, adesso vuole staccare e chiede “spazio” al collega. In Coppa Italia stasera contro l’Udinese partirà dal 1′, ma per rivederlo in campionato l’impressione è che servirà aspettare ancora un po’. Con 647 gettoni in Seria nessuno ha fatto meglio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK