Marcelo potrebbe davvero arrivare alla Juventus? Importanti indiscrezioni su questo affare arrivano direttamente dalla Spagna.

Marcelo è uno dei quei nomi che è accostato alla Juventus da davvero tantissimo tempo. Il brasiliano sarebbe potuto arrivare già due anni fa, assieme al suo amico e compagno di squadra al Real Madrid Cristiano Ronaldo. La trattativa però non è mai entrata nel vivo e tutto è rimasto in quella categoria chiamata sogni. La prossima estate potrebbe essere la volta buona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cristiano Ronaldo furioso dopo Napoli, ecco che cosa è successo

Marcelo alla Juventus, Calciomercato: indiscrezioni dalla Spagna

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dal noto portale iberico ‘Fichajes.net’, Marcelo in estate potrebbe decidere di lasciare Il Real Madrid. E la sua destinazione potrebbe essere proprio la Juventus. I motivi del suo addio agli spagnoli andrebbero ricercati nel fatto che il terzino brasiliano sta trovando sempre meno spazio nell’undici titolare, anche a causa dell’arrivo di Ferland Mendy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, salta scambio De Sciglio Kurzawa

Il tutto sarebbe anche legato ad alcune sue recenti prestazioni non proprio brillantissime, soprattutto in fase di copertura e difensiva. Inoltre non va dimenticato che, da giugno, il Real Madrid avrà di nuovo a disposizione Reguilon, in questa stagione in prestito al Siviglia. Insomma, su quella fascia ci sarà un evidente e forse anche un po’ esagerato sovraffollamento. Ed ecco che Marcelo potrebbe davvero decidere di salutare. E i bianconero dovrebbero cogliere la palla al balzo, o quantomeno provarci. Perché molti sogni sono destinati a diventare realtà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK