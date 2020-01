Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in bilico

Quale sarà il futuro di Federico Bernardeschi? Il numero 33 della Juventus è sempre più in bilico e l’addio non è impossibile.

Con il calciomercato aperto, sono tante le questioni aperte e che tengono banco in casa Juventus. Tra queste c’è senza alcun dubbio Federico Bernardeschi. Il numero 33 dei bianconeri sta trovando sempre meno spazio e non avrebbe conquistato la fiducia di Maurizio Sarri, che nelle ultime settimane lo sta tenendo sempre meno in considerazione.

Il giocatore sta quindi attraversando un brutto momento. L’ex Fiorentina non sta riuscendo a mettere in mostra le sue caratteristiche ed è ormai considerato a tutti gli effetti una riserva, seppur di lusso. Quale sarà quindi il suo futuro? Difficile dirlo e saperlo, visto anche una sessione invernale che sta per chiudere i battenti. Starebbe però prendendo l’idea di uno scambio con il Milan, che vedrebbe coinvolto anche Paquetà.

Difficile però limare i dettagli di un’operazione, che appare abbastanza complicata. Dubbi e possibilità. L’unica certezza è che Bernardeschi deve tornare a giocare con continuità. A rischio c’è infatti la sua presenza ai prossimi europei, in programma la prossima estate. Un qualcosa a cui il buon Federico non vuole assolutamente rinunciare.

