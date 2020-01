Questa mattina la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, dove ci sono stati alcuni aggiornamenti circa le condizioni di Pjanic e Ronaldo.

Questa mattina si è svolto un allenamento davvero intenso per tutti i giocatori della Juventus che sono scesi in campo alla Continassa in preparazione delle sfida di domenica alle ore 12:30 all’Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina.

C’era grande attesa per le condizioni di salute di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo: in base alla tipologia di seduta di oggi si è capito qualcosa in più rispetto alla loro -più o meno- probabile presenza nella prossima partita di Serie A.

Partiamo dal gruppo di giocatori che non hanno problemi fisici: dopo una prima parte di “attivazione”, il gruppo di giocatori bianconeri si è dilettato dapprima in alcune esercitazione basate sulla forza per poi passare ad una serie di partite in spazi molto stretti.

Successivamente i giocatori sono stati divisi per reparti facendo allenamenti specifici a seconda del ruolo con cui i ragazzi scenderanno in campo.

Infortunio Pjanic, Juventus: come sta?

Durante l’allenamento di oggi ci sono stati due giocatori, Pjanic e Cristiano Ronaldo appunto, entrambi hanno proseguito il loro programma totalmente personalizzato: se, tuttavia, da una parte per CR7 è ormai consuetudine fare questo tipo di lavoro ad hoc, dall’altra il regista bosniaco è in forse ed in forte dubbio per la gara contro i gigliati.

Il ragazzo, infatti, contro il Napoli dopo un duro colpo subito contro i partenopei, è dovuto forzatamente essere sostituito per lasciare spazio a Rabiot.

A differenza di questi due, invece, Mattia De Sciglio ha svolto l’allenamento per intero con il gruppo: per lui, quindi, sembra essere ormai saltato lo scambio con Kurzawa.

