Gaetano Castrovilli è nel mirino della Juventus. Ma per il giocatore della Fiorentina si profila un altro duello contro l’Inter.

Juventus Fiorentina non sarà solo un match importante per la classifica e per le ambizioni di entrambe le squadre. Infatti la sfida potrebbe senza alcun dubbio rappresentare l’occasione giusta per parlare di calciomercato. Tanti i giocatori viola che solo nel mirino dei bianconeri. E il riferimento non è solo a Federico Chiesa, ma anche a Castrovilli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Chiesa si allontana?

Castrovilli alla Juventus, Calciomercato: altro duello con l’Inter

Il 22enne non sarà in campo a causa di un infortunio capitatogli nel match contro il Genoa. La società piemontese quindi non potrà osservarlo da vicino e da avversario. Il pensiero della dirigenza appare però abbastanza chiaro: il classe ’97 può essere uno degli obiettivi per la prossima estate. Infatti, come riportato e rivelato da ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe seguendo quindi il numero 8 viola. Due però sarebbero gli ostacoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Infortunio Castrovilli, ecco perché salta la Juventus

Il primo dovrebbe essere rappresentato dalla richiesta dei viola. Rocco Commisso infatti non sembrerebbe essere disposto a scendere sotto i 30 milioni di euro, una cifra davvero importante. In più ci sarebbe, ancora una volta, la concorrenza dell’Inter. Insomma, per Castrovilli sembrerebbe prospettarsi un altro derby d’Italia. Di certo però non sarà facile strappare ai toscani il loro gioiello. Ma un tentativo sarà senza alcun dubbio fatto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK